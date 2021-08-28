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Beşiktaş ısınmaya 30 Ağustos tişörtleriyle çıktı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ısınmaya 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ithafen yapılan tişörtlerle çıktılar.

Beşiktaş ısınmaya 30 Ağustos tişörtleriyle çıktı
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ısınmaya 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ithafen yapılan tişörtlerle çıktılar.

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadele öncesi ısınma hareketleri için sahaya 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ithafen yapılan tişörtlerle çıktı. Ayrıca ısınma esnasında taraftarlar da özellikle yeni transferler Teixeira ve Batshuayi lehinde tezahüratlar yaparak destek kendilerine destek verdi.

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