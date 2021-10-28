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Beşiktaş: "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir."

Beşiktaş: "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir."

Beşiktaş: "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir."
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Beşiktaş: "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir."

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SIRADAKİ HABER
Josef de Souza’da ödem tespit edildi
Josef de Souza’da ödem tespit edildi
  1. SPOR

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