Beşiktaş: "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir."
Beşiktaş: "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir."
Beşiktaş: "Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir."