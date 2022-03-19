Beşiktaş kalesi ilk kez Emre Bilgin’e emanet

Beşiktaş’ta cezalı olan Ersin Destanoğlu’nun yokluğunda kale ilk kez 18 yaşındaki Emre Bilgin’e emanet.

Galatasaray deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Hatayspor maçında takımını yalnız bırakan Ersin Destanoğlu’nun yokluğunda, siyah-beyazlı kale özkaynak düzeninden gelen Emre Bilgin’e emanet. Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyememesi ve Ersin’in de cezalı olması nedeniyle Teknik Direktör Önder Karaveli, bu sezon birçok maçta kadroda olmasına karşın süre almayan Emre Bilgin’e şans verdi. 18 yaşındaki futbolcu Hatayspor karşısında siyah-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. Emre Bilgin’in ilk 11’de yer aldığı Hatayspor mücadelesinde yedek kaleci olarak da Göktuğ Baytekin kulübede hazır bekledi. 17 yaşındaki Göktuğ, bu sezon ikinci kez siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer aldı.