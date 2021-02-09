Beşiktaş, ‘Kartal Pençesi’ni tanıttı

Beşiktaş Kulübü, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasının üçüncü bölümünü tanıttı. Kartal Pençesi olarak başlayan bu kampanya, dijital taraftar deneyimi olarak hayata geçirildi.

Beşiktaş Kulübü, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasının üçüncü bölümünü hayata geçirdi. Vodafone Park’ta gerçekleşen organizasyona Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve futbolculardan Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin katıldı. Lansmanda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Geçtiğimiz yaz ortasında başlattığımız ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına katkı veren herkese camia adına teşekkür ederim. Kulübümüzün çok daha iyi noktaya gelebilmesi için taraftarımızın vereceği katkıya ihtiyaç duyduğumuzu, Beşiktaşlıların destekleriyle kulübü daha yukarıya çekebileceğimizi söyledik. Şimdi ‘Kartal Pençesi’ uygulamasıyla yeni bir projeye başlıyoruz. Tüm Beşiktaş taraftarlarına, şimdiden verecekleri destek için teşekkür ederim. Bu projeye katkı ve destek vermeye davet ediyorum. Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu burada. Derler ya atanın ve tutanın iyi olacak. İkisi de çok iyi ve ikisi de burada” ifadelerini kullandı.

Çebi’nin ardından İkinci Başkan Adnan Dalgakıran da global hedefler için yola çıktıklarını söyledi.

Açıklamaların ardından önce Başkan Ahmet Nur Çebi, ardından da İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, futbolcular Ersin Destanoğlu ve Cyle Larin’le birlikte uygulama üzerinden fotoğraf çektirdi.