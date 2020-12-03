Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Sergen Yalçın’ın Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcu şöyle:Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Georges Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Güven Yalçın ve Vincent Aboubakar."