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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Nevzat Demir Tesisleri’nde TU-19 Akademi Takımı’nın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

Öte yandan antrenmanı Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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