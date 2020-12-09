Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minyatür kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.