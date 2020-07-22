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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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