Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.