Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.
BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA PAZARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA OYNAYACAĞI DENİZLİSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.