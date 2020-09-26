Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bugün idmanda yer alan Aboubakar, maç kadrosuna da dahil edildi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yapan siyah-beyazlılarda, yeni transfer Vincent Aboubakar da antrenmanda yer aldı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik çalışmasının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarın saat 16.00’da Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlıların maç kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

Ersin, Utku, Montero, Erdoğan Kaya, Nsakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Larin Vincent Aboubakar.