Beşiktaş kritik virajda

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş’ta hedef mutlak galibiyet. Bugün yapılacak idmanda yer alması beklenen Rosier’in yarınki mücadelede de forma giymesi bekleniyor.
Başakşehir üstün
İki ekip son 6 sezonda 12 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Başakşehir’in üstünlüğü bulunuyor. 12 resmi mücadelede Beşiktaş 3 kez kazanırken Başakşehir ise 4 galibiyet elde etti. 5 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 12 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Beşiktaş’ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise Başakşehir’in galibiyeti bulunmuyor. Bu maçlarda Beşiktaş 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.Yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak.