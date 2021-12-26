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Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul başladı

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Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Akatlar Spor Salonu’nda başladı.

Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul başladı

Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Akatlar Spor Salonu’nda başladı.

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Beşiktaş Kulübü’nün dün gerçekleşen 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nun ardından bugün de 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Genel Kurul Divan Başkanlığı’na dün olduğu gibi bugün de Engin Baltacı seçildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehit ile gaziler için yapılan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’yla Genel Kurul başladı.

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