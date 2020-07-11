Beşiktaş, Malatya hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynayan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanı streching çalışması ile tamamladı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00 da özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.