Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında, yarın saat 19.00’da sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Vida, Bila Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Mensah, Nkoudou, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre."