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Beşiktaş, Rio Ave maçı hazırlıklarına devam etti

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU’NDA PORTEKİZ EKİBİ RİO AVE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Beşiktaş, Rio Ave maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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