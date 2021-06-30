Beşiktaş, Rosier’de sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier konusunda Sporting’le anlaşmaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların hedefi, 5 Temmuz’da yapılacak olan ilk antrenmana kadar transferi bitirmek.
Rosier’in tavrı etkilediLazio, Marsilya ve Celtic’in gündemine gelen Fransız futbolcu, Beşiktaş’ta oynamak istediğini Portekiz kulübünün yetkililerine iletti ve Sporting Lizbon da transfer konusunda bu doğrultuda hareket etti. Sporting ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki günlerde bu transferi bitirmek ve 5 Temmuz’da yapılacak olan antrenmana Rosier’i yetiştirmek istiyor. Bu futbolcuyla ilgilenen Celtic, oyuncunun Beşiktaş’a gitmek istemesi nedeniyle görüşmeleri noktaladı ve başka isimlere yöneldi.