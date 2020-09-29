Transfer çalışmalarını yürüten ve sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu transfer etmek için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etse de Sampdoria’nın istediği bonservis nedeniyle geri adım attı. İtalyan ekibi bu oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş rotayı Bartosz Bereszynski’ye çevirdi
BEŞİKTAŞ, SAMPDORİA FORMASI GİYEN BARTOSZ BERESZYNSKİ'Yİ GÜNDEMİNE ALDI.
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