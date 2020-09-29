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Beşiktaş rotayı Bartosz Bereszynski’ye çevirdi

BEŞİKTAŞ, SAMPDORİA FORMASI GİYEN BARTOSZ BERESZYNSKİ'Yİ GÜNDEMİNE ALDI.

Beşiktaş rotayı Bartosz Bereszynski’ye çevirdi

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’yi gündemine aldı. Ancak İtalyan ekibi 5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Transfer çalışmalarını yürüten ve sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu transfer etmek için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etse de Sampdoria’nın istediği bonservis nedeniyle geri adım attı. İtalyan ekibi bu oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

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