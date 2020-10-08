Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Beşiktaş, saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Beşiktaş, saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.