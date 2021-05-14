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Beşiktaş, şampiyonluk maçına hazır

Süper Lig’in son haftasında Göztepe karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, şampiyonluk maçına hazır
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Süper Lig’in son haftasında Göztepe karşısında şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşen idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 top kapma çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlarken, saat 16.00’da özel uçakla İzmir’e gidecek ve kampa girecek.
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