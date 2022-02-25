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Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen idman, ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

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Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Sivasspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

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