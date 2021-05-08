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Beşiktaş stada ulaştı

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na geldi.

Beşiktaş stada ulaştı
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Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na geldi.

Süper Lig’in 40. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşma öncesinde dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs maçın oynanacağı stada geldi ve siyah-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.
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