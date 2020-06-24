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Beşiktaş taktik çalıştı

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'İN 29. HAFTASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar sonrası 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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