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Beşiktaş, taktik çalıştı

BEŞİKTAŞ, PAZAR GÜNÜ OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BUGÜN TAKTİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Beşiktaş, taktik çalıştı

Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi bugün taktik çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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