banner4556

Beşiktaş taraftarı, kadın futbol maçına davetli

banner4336

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, rakibini Vodafone Park’ta ağırlayacak. 18 Aralık’taki maça Beşiktaş taraftarı davet edildi.

Beşiktaş taraftarı, kadın futbol maçına davetli
banner3909

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, rakibini Vodafone Park’ta ağırlayacak. 18 Aralık’taki maça Beşiktaş taraftarı davet edildi.

banner4575

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. 18 Aralık’ta Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmaya taraftarlar ücretsiz girebilecek. Bu akşam Kayserispor ile oynanan karşılaşma öncesinde statta yapılan anonsla duyurulan bu kararı Beşiktaş taraftarı alkışlarla karşıladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İletişim Başkanı Altun: “Yeni Medya, iletişim...
İletişim Başkanı Altun: “Yeni Medya, iletişim...
  1. GENEL

banner4558

banner3841

banner4389

banner4321