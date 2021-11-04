Beşiktaş - Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig’in 12. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Trazonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Süper Lig’in 12. haftasında yarın, 6 Kasım Cumartesi ve 7 Kasım Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 6 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar görev alacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdinç Sezertam yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.

Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:

05 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

06 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

07 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Cüneyt Çakır