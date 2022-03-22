banner4556

Beşiktaş, Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı

banner4664

Beşiktaş, 46 yaşındaki teknik direktör Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı
banner4581
banner4336

Beşiktaş, 46 yaşındaki teknik direktör Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş’ta, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası teknik direktör konusu da netleşti. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael adı üzerine mutabık kaldı. Fransız çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, hazırlanan sözleşmeyi incelenmesi için Ismael tarafına da iletti. Mukaveleye son detaylarının verilmesinin ardından en geç yarın öğle saatlerinde kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerekli bildirimin yapılması bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çanakkale’nin sessiz tanıkları sergisi açıldı
Çanakkale’nin sessiz tanıkları sergisi açıldı
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666