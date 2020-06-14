Beşiktaş ve Fenerbahçe’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve Fenerbahçe, ayağında kırık tespit edilen Galatasaraylı Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında şanssız bir sakatlık geçiren ve ayağında iki kırık tespit edilen Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera için Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçmiş olsun mesajları yayımladı. İki kulüp de mesajında, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.