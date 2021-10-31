Beşiktaş: "Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

Beşiktaş: "Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."