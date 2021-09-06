Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.