Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti.
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.