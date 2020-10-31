Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor ile Süper Lig maçı oynayacak.
Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor ile Süper Lig maçı oynayacak.