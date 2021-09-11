Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının VAR’ı Özgüç Türkalp

Beşiktaş’ın bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp’e, AVAR olarak Kerem Ersoy eşlik edecek.
Beşiktaş’ın bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.
Beşiktaş’ın bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp’e, AVAR olarak Kerem Ersoy eşlik edecek.