Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA, BU SABAH NEVZAT DEMİR TESİSLERİ’NDE YAPTIĞI SALON ÇALIŞMASIYLA DEVAM ETTİ.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.