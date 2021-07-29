Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada gerçekleştirilen taktik çalışmasının ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 18.00’de yapacağı çalışmalarla devam edecek.