banner4556

Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi

banner4664

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri stada geldi.

Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi
banner4581
banner4336

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri stada geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta yönetim de tam kadro olarak stadyumdaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları tam kadro olarak Nef Stadyumu’na gelirken, siyah-beyazlı yönetimi Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Sefada ve Özgür Kalelioğlu’nun yanı sır Sportif A.Ş. Yöneticisi Nihat Kırmızı karşıladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hattat Süleyman Kartal toprağa verildi
Hattat Süleyman Kartal toprağa verildi
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666