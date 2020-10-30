Beşiktaş’a basketbolda yeni sponsor

Parkede sponsorluk anlaşması imzalandı. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa’nın önde gelen araç kiralama şirketinin logosunu şortlarında taşıyacak.
Şirketin Türkiye operasyonlarından sorumlu olan Genel Müdür Fırat Fidan, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Pandemi döneminde, Türkiye’de spora katkı sağlıyor olmak bizler için oldukça değerli. Kurum hedeflerimizden biri de, ülkemize ve insanlarımıza yalnızca ticari anlamda değil, bu tür işbirlikleri ile de yararlı olabilmek. Sporun enerjisine, dinamizmine bu dönemde çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.