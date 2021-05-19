Beşiktaş’a donanma eşlik etti!

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz’dan tekneyle stadına geldi. Siyah-beyazlılara 100’ün üzerinde tekne eşlik ederken, Boğaz’daki bir savaş gemisi de siyah-beyazlı kafileyi selamladı.
Donanma gemisi selamladıBoğaz’dan kendisine eşlik eden 100’ün üzerinde gemiyle Kabataş’a doğru hareket eden Beşiktaş kafilesini ilk olarak dev bir yük gemisi selamladı. Karadeniz yönüne doğru giden yük gemisi, Beşiktaşlı futbolcuları ve siyah-beyazlı taraftarları siren çalarak selamladı. Tekneler Kabataş’a doğru yaklaşırken, bir savaş gemisinin de Boğaz’da kafileye denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Savaş gemisi de Beşiktaş kafilesini selamladı. Tekneden inen futbolcular, teknik ekip, kulüp çalışanları, yöneticiler ve aileleri, kendilerini bekleyen takım otobüslerine binerek stadyuma geçti.