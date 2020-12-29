Beşiktaş’a Ghezzal’dan kötü haber

Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın Sivasspor maçı sonrasında sağ kalça ön adelesinde gerilme ile ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş’a, Fransız futbolcusu Rachid Ghezzal’dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, dün oynanan Sivasspor maçı sonrasında başarılı futbolcunun sağ kalça ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Beşiktaş resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."