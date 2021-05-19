Beşiktaş’a Şampiyonluk Kupası’nı Getir’di!

Süper Lig 2020-2021 Şampiyonu Beşiktaş’ın şampiyonluk kupasını Getir teslim etti.

Süper Lig’de 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, Vodafone Park’ta düzenlenen tören ile kupasına kavuştu. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, Şampiyonluk Kupası Sponsoru ‘Getir’ oldu.

Geçen sene Medipol Başakşehir’e şampiyonluk kupasını, bu sene de Beşiktaş’ın kupasını teslim eden Getir, kupa teslimatını gelenek haline getirdi. Lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş’ın kupa töreni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Ömür Gedik, Murat Başaran, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz, Mustafa Sandal ve Eypio’nun sahne aldığı, Yılmaz Erdoğan’ın da katıldığı törende yöneticiler, oyuncular ve aileleri şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.