banner4551

Beşiktaş’a Sporting CP maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Beşiktaş’a Sporting CP maçı hazırlıkları başladı
banner3909
banner4336

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sporting CP maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek ve saat 20.30’da özel bir uçakla Portekiz’e gidecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
CarrefourSA’dan Rekabet Kurumu kararına ilişkin...
CarrefourSA’dan Rekabet Kurumu kararına ilişkin...
  1. EKONOMİ

banner4390

banner4321

banner3841