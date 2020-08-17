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Beşiktaş’da tempo ölçümü yapıldı

YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN BEŞİKTAŞ'TA BUGÜN YAPILAN İDMANDA FUTBOLCULARIN TEMPOLARI ANLIK OLARAK TAKİP EDİLDİ.

Beşiktaş’da tempo ölçümü yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta bugün yapılan idmanda futbolcuların tempoları anlık olarak takip edildi.

Yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam eden siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Team Pro sistemi üzerinden futbolcuların tempoları ölçüldü; kalori, hız, nabız değerleri anlık olarak takip edildi. İdman, yarım sahada yapılan kontrol pas çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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