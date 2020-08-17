Beşiktaş’da tempo ölçümü yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta bugün yapılan idmanda futbolcuların tempoları anlık olarak takip edildi.

Yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam eden siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Team Pro sistemi üzerinden futbolcuların tempoları ölçüldü; kalori, hız, nabız değerleri anlık olarak takip edildi. İdman, yarım sahada yapılan kontrol pas çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.