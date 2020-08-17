Beşiktaş’da tempo ölçümü yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta bugün yapılan idmanda futbolcuların tempoları anlık olarak takip edildi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN BEŞİKTAŞ'TA BUGÜN YAPILAN İDMANDA FUTBOLCULARIN TEMPOLARI ANLIK OLARAK TAKİP EDİLDİ.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta bugün yapılan idmanda futbolcuların tempoları anlık olarak takip edildi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.