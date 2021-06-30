Beşiktaş’ın Dzeko aşkına Mourinho engeli!

Forvet arayışlarını sürdüren ve Diego Costa ile Mitrovic’i gündemine alan Beşiktaş’ın, Roma forması giyen Edin Dzeko’ya teklif yaptığı iddia edilirken, Teknik Drektör Jose Mourinho golcü oyuncunun takımda kalmasını istedi.
Gol yollarında alternatif istiyorDzeko’nun tecrübesinden faydalanmak istediğini Roma Yönetimi’ne ileten Jose Mourinho, Bosnalı forvetin takımda kalmasını istiyor. Dzeko’nun yanı sıra forvet hattına bir takviye daha isteyen Mourinho, takımın gol yollarında alternatifli bir kadro ile mücadele etmesinden yana. Geçtiğimiz sezon Serie A’da 27 maçta 7 gol atan ve eleştirilerin hedefinde olan Dzeko, buna karşın Avrupa Ligi’nde boy gösterdiği 10 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşamıştı.