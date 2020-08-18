Beşiktaş’ın FIBA Avrupa Kupası’ndaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası’nda D Grubu’nda Bakken Bears (Danimarka), CSM Oradea (Romanya) ve BC CSU Sibiu (Romanya) eşleşti.

Türkiye’den Beşiktaş’ın yer aldığı Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası’nın 2020-2021 normal sezon grupları, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekimi ile belirlendi. Kura çekiminde normal sezona direkt katılacak 16 takım ve Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Elemeleri’nden gelecek en fazla 11 takım olmak üzere toplamda 27 takım gruplara ayrıldı. FIBA tarafından daha önce açıklandığı üzere, FIBA Avrupa Kupası düzenlemelerinde öngörülen normal sezon müsabaka formatı, üç veya dört takımdan oluşan yedi grup olması şeklinde değiştirildi. Değişiklik FIBA Avrupa İcra Komitesi tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Beşiktaş, Bakken Bears (Danimarka), CSM Oradea (Romanya) ve BC CSU Sibiu (Romanya) ile D Grubu’nda yer aldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turlarında mücadele edecek toplam 12 kulüp, Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonuna katılamamaları durumunda, FIBA Avrupa Kupası’nda mücadele etmeyi seçtiğini belirtti. FIBA Avrupa Kupası ve diğer FIBA Avrupa kulüp müsabakalarının başlama kararı, 1 Eylül 2020’de FIBA Avrupa Kurulu tarafından verilecek.