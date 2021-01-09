Beşiktaş’ın, Hatayspor kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig’in, 18. haftasında deplasmanda yarın Hatayspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu. Rizespor maçında sakatlanan Mensah, kadroya alınmadı.
"Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, N’Koudou, Güven Yalçın, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan."
Siyah-beyazlılarda, sakatlığı süren Mensah, Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroya dahil edilmedi.Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 14:09