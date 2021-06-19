Beşiktaş’ın Slovakya kampı iptal oldu

Beşiktaş’ın yeni sezon öncesinde Slovakya’da yapmayı planladığı hazırlık kampı, Slovakya hükümetinin uyguladığı zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edildi.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını 5 Temmuz - 15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’da yapmayı planlayan Beşiktaş’ın kamp programı iptal oldu. Slovakya Hükümeti’nin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması nedeniyle Slovakya kampı iptal olurken, siyah-beyazlılar hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirecek.