Beşiktaş’ın yeni ana sponsoru Beko oldu

Beşiktaş, Futbol A Takımı yeni ana sponsoru Beko ile 2022 yılına kadar anlaşma imzaladıkları açıkladı. Siyah-beyazlılar, bu anlaşmadan 42 milyon TL kazanacak.

Beşiktaş’ın yeni forma göğüs sponsoru belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beko’nun 2022 sezon sonuna kadar Futbol A Takımı’nın ana sponsoru olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlılar bu anlaşmadan 42 milyon TL+KDV gelir elde edecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak, "Beşiktaşımızın şanlı tarihinde yeri ayrı olan efsane sponsorumuz Beko’yu tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birliktelik bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde. Kulübümüzün özünden güç aldığı, şampiyonluklara ulaştığı yılların bir değeri olan Beko’nun şimdi tekrardan özümüze dönüş hareketi başlattığımız bugünlerde ait olduğu yere dönmesi camiamız adına son derece sevindirici. Tarihe geçen 90’lı yıllarda ve 100. yıl şampiyonluğumuzda hep takım formasında sponsorumuzun gücünü hissettik. Bu iki dev marka birlikte nice başarılara, şampiyonluklara imza attı. Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olma misyonunu taşıyoruz. Tarihinin her döneminde alt yapıya - öz kaynağına önem veren bir kulüp olarak bu dönemde inanıyorum ki efsane sponsorumuz, Beşiktaşımıza uğurlu gelecek ve birlikte yeni şampiyonluklara imza atacağız. İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde Türk sporuna kattıkları değer için teşekkür ederim. Taraftarlarımızın gönlündeki sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmiş olmasından ayrıca mutluyuz. Sponsorluğun tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sporun geniş kitlelere ulaşma ve insanların hayatlarına dokunma gücünün Beko’nun marka vizyonuyla birebir örtüştüğüne inandıklarını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise, "Paydaşlarımıza daha fazla dokunabilmek, onların hayatlarına daha fazla değer katabilmek, sağlıklı nesiller yetişmesine ve onları yetiştiren ailelere destek olmak amacıyla spora yatırım yapıyoruz. Beko daha önce 1990-2004 yılları arasında Beşiktaş Futbol Takımı’nın formasında göğüs sponsoru olarak yer aldı. Geçen dönem boyunca Beşiktaş, 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemi yaşadı. ’Efsane sponsor’ unvanını kazandı. 2014 itibariyle imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla Beşiktaş formasına desteğimizi devam ettirdik. Sponsorluk, 2018-2019 sezon sonuna kadar sürdü. Yaptığımız bu yeni anlaşma ile 16 yıl aradan sonra bu değerli formanın göğsüne taşıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sponsorluğun bu yeni döneminin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 11:46