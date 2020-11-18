Beşiktaş’ın yeni boks ve güreş salonları, federasyonlarca ziyaret edildi

Beşiktaş’ın Vodafone Park’a taşıdığı boks ve güreş salonlarını, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ziyaret etti. Ziyarette konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, federasyonlardan gerekli desteği beklediklerini ifade etti.

Beşiktaş’ın Vodafone Park’a taşıdığı boks şubesi ve güreş şubesi, federasyonlarca ziyaret edildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Vodafone Park’ta bulunan salonları gezdi. Ahmet Nur Çebi’nin zor bir zamanda Beşiktaş’ın başına geçtiğini ifade eden Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Yakinen takip ediyoruz. Boksla ilgili bu güzel salonu bu güzel malzemelerle donatan ve gençlerimizin sağlıklı şekilde boks yapmasını sağlayan Fatih Avşar kardeşime teşekkür ediyorum. Biz bundan sonraki yapacağınız çalışmalarda sizlerin yanınızda olacağız. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sporcuların şartlarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kötü şartlarda boks yapan çocuklarımızın şartlarını iyileştirmek için buraları güzelleştirdik. Bizim de ricamız, federasyonun elinden gelen desteği bize vermesi. Malzeme olarak olur, eğitim olarak olur. Kendi gelirini sağlayarak, kendi hocalarının ödemesini yaparak ilerlemesini istiyoruz. Covid bitince tekrar bu sportif faaliyetlere başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Musa Aydın: "Yeni Ahmet Ayık’lar yetişecek"

Boks salonunun ardından güreş salonunda incelemelerde bulunulurken, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın açıklama yaptı. Beşiktaş’ın eski başkanlarından Ahmet Fetgeri’ye değinen Başkan Aydın, "Buraya geldiğimde öğrendim ki, Türkiye Güreş Federasyonu’nun ilk başkanı Ahmet Fetgeri Bey ve aynı zamanda kendisi Beşiktaş Kulübü’nün de eski başkanıymış. Beşiktaş’ın güreşle olan mazisi çok eski. Ahmet Ayık gibi Olimpiyat şampiyonu yetiştirmiş bir kulübümüz. Bu salonla yeni şampiyonların, yeni Taha Akgül’lerin, yeni Rıza Kayaalp’lerin yetişeceğine inanıyorum. Burayı kazandırdıkları için Ahmet Nur Çebi’ye ve Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Diğer spor kulüplerine örnek olmasını diliyorum. Federasyon olarak üzerimize düşen yapacağımızdan emin olun. Burada Fatih Avşar’a da gayretlerinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çebi: "Federasyonların katkılarını bekliyoruz"

Beşiktaş için güreşin aynı ve önemli bir yeri olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şampiyon güreşçimiz Ahmet Ayık’ın yanı sıra eski başkanımızın Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yapması da ayrı bir gurur kaynağı. Bizim bu branşa daha bir hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Daha evvel faaliyet gösterdiğimiz yerlerin sağlıklı olmadığını gördük. Çok şükür ki asbaşkanımız Fatih Avşar bunu tespit etti. Özellikle Covid bittikten sonra arkadaşlarımız burada faaliyetlerini sürdürecek. Boksta dediğim gibi güreşte de spor okullarıyla gelir ve giderlerini sağlıklı şekilde ayakta tutabilirsek, bu branşlarımız daha sağlıklı olacaktır. Yine de sizlerden rica ediyoruz, federasyon olarak maddi, eğitim, hoca ve malzeme anlamındaki katkılarınızı lütfen Beşiktaş’tan esirgemeyin" diye konuştu.

Eyüp Gözgeç ve Musa Aydın’a hediye edilen Beşiktaş formalarının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.