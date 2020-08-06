Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a geldi

Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş’a imza atmak için akşam saatlerinde Antalya’dan Sabiha Gökçen Havalimaı’na geldi. geldi. N’Sakala’nın yarın siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş’ın yeni transferi Fabrice N’Skala, İstanbul’a geldi.
Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş’a imza atmak için akşam saatlerinde Antalya’dan Sabiha Gökçen Havalimaı’na geldi. geldi. N’Sakala’nın yarın siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.