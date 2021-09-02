Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic, İstanbul’da

Beşiktaş’ın görüşmelere başladığı açıkladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic, İstanbul’da
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Beşiktaş’ın görüşmelere başladığı açıkladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic İstanbul’a geldi.

Beşiktaş, görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Barcelona’da forma giyen yıldız futbolcu Miralem Pjanic İstanbul’a geldi. Saraybosna’dan özel uçakla gelen Pjanic, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden Türkiye’ye giriş yaptı.

31 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi listesine yazılması gerekli evrakların tamamlanması gerekiyor. Bosna Hersekli futbolcu bunun için hemen sağlık kontrolüne götürüldü.

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