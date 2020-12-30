Beşiktaşlı Erdal Erdem, sağlıkçılar için koştu

Yaklaşık 20 yıldır Beşiktaş Futbol A Takımı’nda malzemecilik yapan Erdal Erdem, sağlık çalışanlarına farkındalık oluşturmak amacıyla 40 kilometre koştu. Erdem, parkur üzerinde bulunan hastanelere uğrayarak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
İlk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne uğrayan Erdem’i, Başhemşire Dr. Zerrin Dandin, Dr. Zakir Sakçı ve beraberindeki doktor, hemşire heyeti alkışlarla karşıladı. Erdal Erdem, kendisini karşılayan heyete çiçek hediye ederken, Dr. Zakir Sakçı da Erdal Erdem’e teşekkürlerini iletip şu ifadelere yer verdi:
"Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte nerdeyse her gün 5-10 tane sağlık çalışanımızı feda ediyoruz. Değerli sağlık çalışanlarına bu uğurda can vermiş sağlık şehitlerimize ve onların mukaddes emanetleri yakınlarını anmak amacıyla böyle bir projede görev alan herkese başta Erdal Erdem olmak üzere teşekkür ederiz. Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci de atlatacğız. Güneşli güzel günler bizleri bekliyor. Sağlık çalışanları olarak böyle güzel hatırlanmak insanların sevgisini hissetmek bize moral oluyor."Erdal Erdem, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ardından diğer hastanelere de uğrayarak koşusunu tamamladı.